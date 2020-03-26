Уряд пояснив, що дозволено, а що заборонено до 24 квітня

У Кабміні пояснили українцям, що дозволено, а що заборонено до 24 квітня у рамках ухвалених 25 березня рішень щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Інформація оприлюднена на Урядовому порталі.

"Йдеться про заборону відвідування закладів освіти її здобувачами. Також заборонена діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення", - зазначено на сайті.

Крім того, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Також продовжено закриття пунктів пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень та КПП на в’їзд-виїзд на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

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Дозволено певні види діяльності з обов’язковим дотриманням правил безпеки та відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, а також використанням засобів індивідуального захисту. Зокрема, діяльність закладів громадського харчування щодо адресної доставки замовлень; торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку.

Дозволено провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку.

Можливе перевезення легковими автомобілями, службовими або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції.

Перевезення у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.