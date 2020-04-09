Столичні лікарні "другої хвилі" належно укомплектовані та забезпечені - КМДА
На цьому у Facebook наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Усі заклади мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для прийому хворих на коронавірус. Інфекційні відділення медичних закладів укомплектовані необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі", - повідомив Поворозник.
Окрім того, за його словами, заклади отримали достатню кількість дезінфекційних засобів для санітарної обробки приміщень. А керівники лікарень уже відпрацювали логістику прийому хворих.
Водночас заступник голови КМДА зазначив, що столична влада першочергово забезпечує усім необхідним медичні заклади "першої хвилі". У разі госпіталізації хворих до лікарень "другої хвилі" в оперативному режимі здійснюватиметься перерозподіл необхідних засобів, запевнив він.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві визначено госпітальні бази для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на COVID-19:
- КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" (перепрофілювання інших корпусів);
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №3";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №4" (перепрофілювання відділень);
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №5";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №6";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №8";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №10";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №17".
У столиці станом на ранок 8 квітня підтверджено 294 випадків зараження Covid-19, за минулу добу захворіло 15 осіб.