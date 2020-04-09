Столичні лікарні "другої хвилі" належно укомплектовані та забезпечені - КМДА

Лікарні Києва, визначені для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на Covid-19, мають необхідний кадровий та матеріально-технічний потенціал.

На цьому у Facebook наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Усі заклади мають кадровий та матеріально-технічний потенціал для прийому хворих на коронавірус. Інфекційні відділення медичних закладів укомплектовані необхідною медичною технікою та частково забезпечені лікарськими препаратами. У деяких відділеннях організовано додаткове розведення кисневої мережі", - повідомив Поворозник.

Окрім того, за його словами, заклади отримали достатню кількість дезінфекційних засобів для санітарної обробки приміщень. А керівники лікарень уже відпрацювали логістику прийому хворих.

Водночас заступник голови КМДА зазначив, що столична влада першочергово забезпечує усім необхідним медичні заклади "першої хвилі". У разі госпіталізації хворих до лікарень "другої хвилі" в оперативному режимі здійснюватиметься перерозподіл необхідних засобів, запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві визначено госпітальні бази для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на COVID-19:

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" (перепрофілювання інших корпусів);

КНП "Київська міська клінічна лікарня №3";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №4" (перепрофілювання відділень);

КНП "Київська міська клінічна лікарня №5";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №6";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №8";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №10";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №17".

У столиці станом на ранок 8 квітня підтверджено 294 випадків зараження Covid-19, за минулу добу захворіло 15 осіб.