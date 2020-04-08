У лікарнях запрацював алгоритм сортування хворих - епідеміолог
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала лікар-епідеміолог, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка" Людмила Мухарська.
"Закуповуються засоби індивідуального захисту лікарів, обладнання, розгортаються і перепрофілюються госпіталі. Всі регіони готуються до можливого, я повторюю, можливого збільшення випадків захворювання", - розповіла вона.
За словами епідеміолога, карантин потрібен, щоб не було одночасного заповнення лікарень хворими, бо великого навантаження система охорони здоров’я може не витримати.
На початку карантину в Україні, зазначила Мухарська, госпіталізували всіх, у кого виявляли коронавірус.
«Коли кількість хворих значно збільшилась, ввели алгоритм сортування – хворих з легкими симптомами не госпіталізують, вони отримують медичну консультативну допомогу амбулаторно, перебуваючи на самоізоляції», - пояснила вона.
Епідеміолог додала, що хворих, які дійсно потребують апаратної або терапевтичної допомоги, госпіталізують. Лікар, до якого звернувся пацієнт, приймає рішення, якої форми захворювання і чи потрібно до лікарні.
Мухарська запевнила, що наразі українські медичні заклади працюють у нормальному режимі.
«Система може давати збої, коли доведеться госпіталізувати більше 10-12 тис. пацієнтів. Сьогодні лікарні поки справляються і будемо сподіватися, що не дійдемо до колапсу», - заявила вона.