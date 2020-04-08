У лікарнях запрацював алгоритм сортування хворих - епідеміолог

Щоб не перевантажити медичну систему і виграти час на підготовку, пацієнтів з COVID-19 госпіталізують вибірково.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала лікар-епідеміолог, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка" Людмила Мухарська.

"Закуповуються засоби індивідуального захисту лікарів, обладнання, розгортаються і перепрофілюються госпіталі. Всі регіони готуються до можливого, я повторюю, можливого збільшення випадків захворювання", - розповіла вона.

За словами епідеміолога, карантин потрібен, щоб не було одночасного заповнення лікарень хворими, бо великого навантаження система охорони здоров’я може не витримати.

На початку карантину в Україні, зазначила Мухарська, госпіталізували всіх, у кого виявляли коронавірус.

«Коли кількість хворих значно збільшилась, ввели алгоритм сортування – хворих з легкими симптомами не госпіталізують, вони отримують медичну консультативну допомогу амбулаторно, перебуваючи на самоізоляції», - пояснила вона.

Епідеміолог додала, що хворих, які дійсно потребують апаратної або терапевтичної допомоги, госпіталізують. Лікар, до якого звернувся пацієнт, приймає рішення, якої форми захворювання і чи потрібно до лікарні.

Мухарська запевнила, що наразі українські медичні заклади працюють у нормальному режимі.

«Система може давати збої, коли доведеться госпіталізувати більше 10-12 тис. пацієнтів. Сьогодні лікарні поки справляються і будемо сподіватися, що не дійдемо до колапсу», - заявила вона.