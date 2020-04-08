Кабмін визначив осіб з категорії 60+, які не потребують самоізоляції

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19, зокрема визначив категорії людей старше 60 років, які не потребують самоізоляції.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, не потребують самоізоляції люди старші 60 років, якщо вони є: держслужбовцями, депутатами всіх рівнів, міськими головами, суддями та іншими особами, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції"; військовослужбовцями та працівниками ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів; особи, які здійснюють заходи щодо запобігання поширенню COVID-19.

Також не потребують самоізоляції особи старше 60 років, які забезпечують діяльність підприємств у сферах: енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості.

Читайте також: Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень

Крім того, не потребують самоізоляції особи старше 60 років, які надають послуги у сферах життєзабезпечення населення та у сферах виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням Шмигаля, також не потребують самоізоляції літні люди, які є працівниками рятувальних, комунальних, аварійних служб та служб екстреної допомоги населенню, стратегічних підприємств та об'єктів потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски/

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків