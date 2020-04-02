Головний санлікар роз’яснив, чому маска краще респіратора

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують українцям не заходити в громадські заклади без захисної маски.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно масочного режиму. Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину, це не засіб індивідуального захисту. В той же час ми рекомендуємо і наполягаємо без маски не заходити в громадські заклади - магазини, аптеки та інші робочі місця. Тому що всіх вас ми розглядаємо як потенційних хворих. Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1, 5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см... Тому маску ми рекомендуємо одягати саме з цією метою", - сказав Ляшко.

За його словами, респіратори з клапанами видиху захищають тільки людину, але не виконують функцію захисту інших людей від вас. Він додав, що клапан видиху дозволяє досить швидко та якісно однонаправленим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби.

В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.