Міжнародна організація з міграції передала ДПСУ засоби захисту від Covid-19
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Укрінформ
Українські прикордонники отримали від представників Міжнародної організації з міграції (МОМ) засоби індивідуального захисту та дезінфекції.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Обприскувачі, маски, рукавиці, окуляри та костюми – все це допомагатиме прикордонникам захиститися від можливого зараження під час оформлення громадян, які перетинають кордон, дезінфікувати приміщення, транспорт тощо", - зазначили у відомстві.
Також повідомляється, що впродовж наступних тижнів МОМ продовжить надавати допомогу українським прикордонникам.
Зокрема, очікується надходження респіраторів FFP2, хірургічних масок, а також захисних окулярів.