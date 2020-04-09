Міжнародна організація з міграції передала ДПСУ засоби захисту від Covid-19

Українські прикордонники отримали від представників Міжнародної організації з міграції (МОМ) засоби індивідуального захисту та дезінфекції.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Обприскувачі, маски, рукавиці, окуляри та костюми – все це допомагатиме прикордонникам захиститися від можливого зараження під час оформлення громадян, які перетинають кордон, дезінфікувати приміщення, транспорт тощо", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що впродовж наступних тижнів МОМ продовжить надавати допомогу українським прикордонникам.

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Зокрема, очікується надходження респіраторів FFP2, хірургічних масок, а також захисних окулярів.