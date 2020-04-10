У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна пацієнтка

У Вінниці від COVID-19 одужала найстарша пацієнтка, якій 73 роки і у якої була важка патологія.

Про це у п’ятницю на брифінгу розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже хороша новина – у нас одужала найстарша пацієнтка, 73 роки. В неї до цього була досить важка патологія – гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус. Але вона вже вилікувалась, і вчорашній день вже провела удома», - повідомив Моргунов.

За його словами, станом на п’ятницю загалом від COVID-19 одужали шестеро пацієнтів. Окрім згаданої літньої жінки, це медик з вінницького пологового будинку №2, троє чоловіків 32, 43 і 55 років і жінка віком 40 років.

Усього станом на п’ятницю у Вінниці зафіксовано 67 лабораторно підтверджених випадків з COVID-19, з них за останню добу – вісім.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків. На Вінниччині зафіксовано 119 випадків коронавірусу.