На Вінниччині кількість хворих з СOVID-19 збільшилася до 119, найбільший приріст у Вінниці

На Вінниччині станом на ранок п’ятниці, 10 квітня, кількість хворих з СOVID-19 зібльшилась до 119, найбільший приріст – у Вінниці.

Про це на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 10.00 п’ятниці у Вінницькій області зареєстровано 255 підозр на коронавірусну інфекцію. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 119 випадків СOVID-19, в тому числі, у дев’яти дітей (чотирьох у Гайсині, трьох у Вінниці, по одній у Віницькому і Чернівецькому районах)», - повідомив Скальський.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у місті Вінниці та 16 районах області (місто Вінниця - 67, Гайсинський район - 11, Вінницький район - 9, Тростянецький район, Ямпільський і Немирівський райони – по 4, Хмільницький район - 3, Жмеринський, Крижопільський, Козятинський райони – по 2 випадки, місто Ладижин, Липовецький, Калинівський, Погребищенський, Тиврівський, Томашпільський, Чернівецький, Барський райони - по одному випадку).

Найбільший приріст кількості хворих зафіксовано у Вінниці - вісім осіб за добу. До переліку районів, уражених коронавірусом, додався Барський.

З початку епідемії вилікувались від СOVID-19 в області сім осіб.

Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні понад 4800 ПЛР-тестів. Усього в лабораторіях області протестовано 2037 зразків матеріалів.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.