На Вінниччині хворі з COVID-19 виявлені вже у 16 районах і обласному центрі

На Вінниччині станом на ранок четверга лабораторно підтверджені випадки COVID-19 зафіксовані в обласному центрі та у 16 із 27 районів. Кількість хворих зросла до 102.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 11.00 годин 9 квітня 2020 року на території Вінницької області зареєстровано 217 підозр на COVID-19. У 102 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 8 дітей», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у місті Вінниці та 16 районах області (місто Вінниця - 59, Гайсинський район - 9, Вінницький район -7, Тростянецький район – 6, Ямпільський район – 4, Хмільницький район - 3, Жмеринський, Крижопільський, Немирівський, райони – по 2, місто Ладижин, Липовецький, Калинівський, Козятинський, Погребищенський, Тиврівський, Томашпільськи, Чернівецький районах по одному випадку.

Вінниччина за кількістю лабораторно підтверджених випадків COVID-19 займає п’яте місце в країні після м. Києва, Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Впродовж останньої доби в лабораторіях ОЛЦ досліджено 234 зразки матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 13 випадках отримано позитивний результат.

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Наразі в лабораторному центрі є у наявності 26 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19. Лабораторно підтверджено 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.