Вінницькі волонтери розпочали друкувати на 3D принтері розподільники для апаратів ШВЛ

Вінницькі волонтери розпочали друкувати на 3D принтері розподільники для апаратів ШВЛ

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Укрінформ
Вінницькі волонтери розпочали друкувати на 3D принтері розподільники для апаратів ШВЛ, які дозволяють безпечно приєднувати до них кількох пацієнтів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат».

«3D друк vs Коронавірус . Лабораторія «Квадрату» приступила до друку розподільників для апарату штучної вентиляції легень. Рішення, що допоможе врятувати життя людей, котрі зараз не можуть бути під'єднані до апарату штучної вентиляції легенів», - йдеться у повідомленні.

Ініціатори 3D друку розподільників стверджують, що за допомогою пірнальної маски та кількох перехідників можна забезпечити під’єднання до одного апарату ШВЛ двох та більше пацієнтів у безпечний спосіб.

Повідомляється, що це пристосування для України розробили небайдужі інженери з компанії MAWI за допомогою багатьох своїх колег.

«Це рішення є цілком безпечним. Ми консультуємось по ньому із медиками. Цю технологію вже використовують у світі, зокрема в Іспанії та Чехії», - повідомляється у дописі.

Раніше волонтери Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат» започаткували виробництво захисних щитків для медиків за допомогою 3D принтеру.

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Станом на ранок 9 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19. Лабораторно підтверджено 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки. На Вінниччині зафіксовано 102 випадки корона вірусу.

Фото: facebook/Вінницький обласний молодіжний центр "Квадрат"

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