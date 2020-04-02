Доплати "плюс" три оклади отримають також фельдшери та водії швидких

Фельдшери та водії швидкої, як і лікарі, отримають відповідні надбавки.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“У списку спеціальностей є зокрема і всі посади "екстренки" – в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо. Інформація з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо”, - сказав Степанов.

Він додав, що захист лікарів є пріоритетом, і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких працюють українські лікарі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19. Зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 людей одужали.

У світі зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.