Медики, які лікують хворих з коронавірусом, отримають додатково три оклади - МОЗ

Медичні працівники, зайняті лікуванням хворих з коронавірусом, уже за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наказом, який підписав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

- екстрений медичний технік;

- лікар-пульмонолог;

- лікар-інфекціоніст;

- лікар-патологоанатом;

- лікар-епідеміолог;

- лікар-лаборант;

- лікар-анестезіолог;

- лікар-радіолог;

- лікар-бактеріолог;

- лікар-рентгенолог;

- лікар-вірусолог;

- лікар загальної практики

- сімейний лікар;

- лікар-терапевт;

- лікар-педіатр;

- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

- сестра медична;

- молодша медична сестра (всіх найменувань);

- реєстратор медичний;

- сестра-господиня;

- водій.

В️ідповідно до наказу МОЗ доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

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Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.