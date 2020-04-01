В Україні стартувала Програма медичних гарантій

Сьогодні в Україні стартувала в повному обсязі Програма медичних гарантій (ПМГ).

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я (НСЗУ), який є в розпорядженні Укрінформу.

"1 квітня стартувала Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Договори з НСЗУ на надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій станом на сьогодні підписали 1 524 заклади спеціалізованої медичної допомоги. З них 50 приватних. Це 90% закладів, які подали свої пропозиції НСЗУ. Ще 138 проєктів договорів очікують на підписання", - повідомляють в НСЗУ.

Таким чином, практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни увійшли в реформу і будуть отримувати кошти за договором із НСЗУ. Відсьогодні гроші підуть за пацієнтом у поліклініки та спеціалізовані заклади.

Загалом проєкти договорів отримали 1 662 надавачі спеціалізованої медичної допомоги. Найбільше договорів підписали у Харківській області - 132, Дніпропетровській - 110, Львівській - 102.

Є відмови у підписанні: 3 - через те, що заклад не автономізований, 20 – відсутня ліцензія на медичну практику, 9 закладів подали невірні статистичні дані.

В НСЗУ зазначили, що більшість закладів подали пропозиції та отримали проєкт договору на всі 26 пакетів медичної допомоги. Отже, ця допомога буде доступною громадянам. "Відтепер лікарні отримуватимуть гроші за медичні послуги, надані конкретному пацієнту. Ефективні лікарні, яких обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє фінансування за новою системою. Приблизно у 40% медзакладів збільшився бюджет порівняно з минулорічним державним та місцевим фінансуванням. Загалом у 67% закладів бюджет за ПМГ більший за фінансування через медичну субвенцію", - наголошують у НСЗУ.

Серед регіонів, в яких велика кількість закладів отримає значно більше фінансування, Полтавська область.

На забезпечення ПМГ виділено 70,4 млрд грн. Приблизно 18,7 млрд грн отримає первинна ланка, всі заклади якої (понад 1500) переуклали договори з НСЗУ. Також підписані контракти з усіма центрами екстреної медичної допомоги (в Україні їх 25), на оплату їхніх послуг передбачено приблизно 4,7 млрд грн.

Загалом ПМГ порівняно з медичною субвенцією збільшує фінансування на ряд медичних послуг - гемодіаліз, лікування інсульту та інфаркту, надання акушерської та неонатальної допомоги, онкологічне лікування. Вперше виділені окремі кошти на паліатив (мобільний і стаціонарний) та медичну реабілітацію.

Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства.

Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт повинен мати направлення від лікаря первинки (для цього спочатку потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром) або лікуючого лікаря. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога і нарколога.

Екстрена медична допомога надається безоплатно кожному і незалежно від наявності декларації.

Національна служба здоров’я має договір з практично усіма комунальними медичними закладами, які надають весь спектр медичної допомоги. Пацієнт з 1 квітня отримує перелік гарантованих медичних послуг і вільний вибір лікаря не лише на первинці, а і для спеціалізованої допомоги. Відтепер місце реєстрації жодним чином не впливатиме на те, де людина зможе лікуватися. Критерієм вибору місця надання послуги буде наявність медичного обладнання, якість надання послуги та комфорт. НСЗУ заплатить тому медичному закладу, якого обере пацієнт.