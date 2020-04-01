Роботу медзакладів, які лікують хворих на COVID-19, оплачуватимуть за спецтарифом

Роботу медзакладів, які лікують хворих на COVID-19, оплачуватимуть за спецтарифом

Укрінформ
Робота медичних закладів, задіяних у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції та лікуванням хворих на COVID-19, оплачуватиметься за спеціальним тарифом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Telegram.

"Національна служба здоров’я України передбачила спеціальний тариф для оплати роботи закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що з 1 квітня система охорони здоров’я в Україні працює в іншому режимі - розпочався другий етап медичної реформи.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня уряд ухвалив постанову про встановлення з 12 березня на усій території України карантину, заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згодом карантин було подовжено до 24 квітня.

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

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