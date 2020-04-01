Роботу медзакладів, які лікують хворих на COVID-19, оплачуватимуть за спецтарифом

Робота медичних закладів, задіяних у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції та лікуванням хворих на COVID-19, оплачуватиметься за спеціальним тарифом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Telegram.

"Національна служба здоров’я України передбачила спеціальний тариф для оплати роботи закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що з 1 квітня система охорони здоров’я в Україні працює в іншому режимі - розпочався другий етап медичної реформи.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня уряд ухвалив постанову про встановлення з 12 березня на усій території України карантину, заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згодом карантин було подовжено до 24 квітня.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.