МОЗ ще напрацьовує схему лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я затвердить наказом застосування певних препаратів при лікуванні COVID-19.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі позиція МОЗ щодо лікування хворих на коронавірусну хворобу… поки що не оприлюднила. Водночас є локальні протоколи певних країн, які передбачають застосування певних препаратів, які мають доказову базу при лікуванні інших захворювань. Наприклад, проти малярії, проти ревматоїдного артриту, ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів у певних комбінаціях при певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби. Однак всі дози препаратів, клінічні показники, коли може бути застосований цей препарат, найближчим часом будуть опубліковані МОЗ у відповідному наказі, який дозволить використовувати зазначені препарати. Тому слідкуйте за оновленнями. Всі ці схеми лікування розглядає спеціально створена група з науковців, клініцистів, практиків, які сьогодні зроблять єдину позицію, щоб ми могли використовувати ці препарати на території України”, - сказав Ляшко.

Він додав, що зараз уряд співпрацює з виробниками препаратів від зазначених захворювань, і висловив впевненість, що у разі введення цих препаратів до тимчасових протоколів лікування ними будуть забезпечені всі, хто цього потребує.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня ухвалила закон щодо забезпечення лікування COVID-19 препаратами, які не були включені до затвердженої інструкції для лікування коронавірусної хвороби.

У Вінниці медики вже розробили перший в країні власний протокол лікування коронавірусу.