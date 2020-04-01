Коронавірус не завадить медреформі в Україні – депутат

Реформа вторинної ланки медицини стартує в України 1 квітня, як і планувалося: лікарні переходять на нову модель фінансування, коли за кожну надану пацієнтові послугу медзакладові буде платити Національна служба здоров’я.

Про це заявила народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина, повідомляє пресслужба політсили.

«Карантин — не привід відкладати медреформу. Навпаки — запуск другого етапу дозволить ефективно використовувати кошти і спрямувати гроші не в стіни лікарень і утримання ліжкомісць, а на конкретного пацієнта. Вперше в лікарів буде шанс отримати нормальні зарплати, а в пацієнтів — лікуватися безоплатно і вибирати лікаря не за пропискою, а за власним бажанням. Наразі також розглядається можливість сформувати окремий тариф для лікування коронавірусу», — зазначила Стефанишина.

За даними НСЗУ, майже всі медзаклади вже автономізувалися, понад 90% українських лікарів зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я. Відтепер, щоб потрапити до лікаря-спеціаліста, буде потрібне направлення від сімейного лікаря. Безоплатними будуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної, екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. Весь перелік можна подивитися на сайті НСЗУ.

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Як повідомлялося, реформа вторинної ланки медичної допомоги має стартувати 1 квітня 2020 року.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій – 104, Тернопільській – 98, Івано-Франківській – 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків – 42 158.