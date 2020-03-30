У МОЗ визначили перелік лікарень для госпіталізації хворих на коронавірус

МОЗ визначило перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, зокрема, передбачено 240 медичних закладів по Україні для госпіталізації пацієнтів, чий стан погіршується.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус-інфо".

"МОЗ повідомляє: Визначено перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Передбачено 240 медичних закладів на всій території України для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибір цих лікарень є спільною позицією голів ОДА, МОЗ та НСЗУ, а пріоритетним критерієм вибору було визначено безпеку пацієнтів.

"Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування", - підкреслили у МОЗ.

У міністерстві наголосили, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується.

"Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103". - підкреслюють у МОЗ.

На офіційному сайті МОЗ також оприлюднили перелік цих медзакладів.

Фото: Belga