МОЗ передбачає "клінічне сортування" хворих на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я передбачають впровадження "клінічного сортування", тобто госпіталізації мають підлягати пацієнти із середнім і тяжким перебігом хвороби.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 29 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Також ми передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати до лікарень повинні хворих середньої і тяжкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом і медико-санітарним спостереженням", - сказав Ляшко.

За його словами, для цього МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, долучити фахівців інших спеціальностей, оскільки саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації і визначити, чи необхідне перебування хворого в стаціонарі, чи він може продовжити лікування вдома.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.