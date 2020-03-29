В Україні запрацював новий стандарт допомоги хворим на Covid-19

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 29 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора ми оновили стандарт надання медичної допомоги на коронавірусну хворобу. Цей стандарт розміщений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, з ним можна ознайомитися. Він має ряд додатків, які стосуються алгоритму виявлення хворого на коронавірусну хворобу, алгоритми роботи екстреної медичної допомоги, епідеміології, правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими на коронавірусну хворобу в домашніх умовах, критерії для госпіталізації тяжких і середньої тяжкості випадків", - сказав Ляшко.

За його словами, новий стандарт діє відсьогодні.

Ляшко також наголосив, що специфічного лікування коронавірусної хвороби наразі не існує, пацієнтам проводиться симптоматичне лікування. Водночас у світі досліджуються різні схеми і препарати, які використовуються для лікування коронавірусної хвороби.

"У Міністерстві охорони здоров'я ... створена експертна група з провідних професорів та клініцистів, які будуть розглядати всі передові засоби лікування, які використовуються у світі, і рекомендувати використовувати їх на території України у випадках, коли варіантів порятунку життя для хворого не буде існувати", - зазначив головний держсанлікар.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.

фото: АА