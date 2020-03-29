Головний санлікар назвав єдину область, у якій немає випадків коронавірусу

Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де не зафіксовано випадків коронавірусної інфекції.

Про це поінформував заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 29 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас вже з'явилися і перші чотири випадки в Кіровоградській області. Тому, по факту, немає жодної області, в якій не було зареєстровано випадків коронавірусної хвороби. У той же час залишається без випадків Миколаївська. Ми в минулому звіті подавали Миколаївську область як зареєстрований випадок, але після верифікації даних цей випадок перенесений до Києва, тому в Миколаївській області станом на 29 березня можемо говорити про відсутність випадків", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що станом на 10 годину 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби, зокрема 109 протягом минулої доби.

"Найбільше випадків за минулу добу зафіксовано у Черкаській області - 43 випадки. Якщо брати з початку епідемії, то найбільше випадків зареєстровано у місті Києві - 82, а також у Тернопільській області - 57 випадків", - наголосив держсанлікар.

За його словами, за минулу добу найбільше захворіло людей віком від 31 до 40 років - це 22% від усіх захворілих. Загалом же найбільше випадків захворювання Covid-19 (60%) зафіксовано у віковій групі від 31 до 60 років.

Ляшко уточнив, що від початку епідемії в Україні зафіксовано 9 летальних випадків, зокрема один за минулу добу - у Рівненській області. Одужало від коронавірусної хвороби наразі п'ятеро людей.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.