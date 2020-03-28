Ляшко сказав, що робити українцями без декларацій з лікарем

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко припускає, що центри первинної медичної допомоги доукомплектують лікарями для обслуговування українців з симптомами коронавірусу та інших респіраторних інфекцій, які не підписали декларацій.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не всі громадяни України підписали декларації з сімейними лікарями. Тому я закликаю ще раз повернутися до цього питання, переглянути і все ж таки підписати декларацію з сімейним лікарем. В іншому випадку ми будемо рекомендувати центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які будуть надавати допомогу і консультувати хворих з коронавірусною інфекцією, з симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні. Саме тих пацієнтів, у яких немає декларації з сімейним лікарем", - сказав Ляшко

Він додав, що у разі високої температури, сухого кашлю та ускладненого дихання МОЗ рекомендує не затягувати та звернутися за медичною допомогою, в тому числі шляхом виклику швидкої.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.