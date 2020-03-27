У Києві створять єдину базу потенційно хворих на Covid-19 і їхніх контактних осіб

У Києві створили моніторингову групу, яка збиратиме інформацію про потенційно інфікованих коронавірусом та осіб, які з ними контактували, і ці дані вноситимуться у єдину базу.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Кличка, створення такої інформаційної бази є найпершим завданням, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

"Цих людей (потенційно інфікованих і їхніх контактних осіб - ред.) потрібно негайно відправляти лікуватись або відправляти на ізоляцію. Тому міська влада створює моніторингову групу, яка працюватиме над збиранням інформації від сімейних лікарів, Київського лабораторного центру МОЗ України, Державної прикордонної служби, Головного управління нацполіції та інших установ", - сказав Кличко.

Він також закликав киян долучатися та надавати інформацію про випадки захворювань чи людей, які контактували з потенційно хворими.

"Я ще раз закликаю всіх: не гуляйте в парках, не ведіть дітей на майданчики, не збирайтеся компаніями поспілкуватися. Вірус агресивний і поширюється дуже швидко, і головним у його запобіганні є обмеження соціальних контактів. Для цього важливо впровадити дієвий механізм виявлення всіх носіїв вірусу, їх ізоляція та лікування", - наголосив столичний міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 березня у світі коронавірусом заражено 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні зафіксовано 196 випадків, з них 5 летальних, 1 людина одужала.

З 12 березня в Україні на карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі дозволяється перевезення кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.