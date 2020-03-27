Кличко: кількість хворих із коронавірусом у Києві зросла до 55

У Києві лабораторно підтверджено вже 55 випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, кількість хворих, що заразилися коронавірусом, у столиці збільшилась. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні в столиці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр" МОЗ ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що захворіли чотири жінки віком від 31 до 59 років та четверо чоловіків від 43 до 59 років.

"Двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. Двоє - в міську клінічну лікарню № 4. Ще двоє - до центрального госпіталю МВС. А двоє - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.