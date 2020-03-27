Захворюваність на Covid-19 в Україні в межах прогнозованої – Ляшко

Захворюваність на Covid-19 в Україні в межах прогнозованої.

Про це на брифінгу стосовно ситуації із захворюваністю на Covid-19 сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі, дивлячись на ... статистику грипоподібних захворювань, (можна сказати, що вона - ред.) в діапазоні прогнозованої. В той же час насторожує статистика (щодо - ред.) людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу. За результатами цього аналізу ми будемо знову ж таки переглядати карантинні заходи , оскільки ми бачимо , що мобільність населення від 18 до 50 років значно велика, і це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи, і знову ж таки внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу і зменшити кількість зареєстрованих випадків”, - сказав Ляшко.

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Він наголосив, що зростання кількості зареєстрованих випадків пов'язано з переглядом алгоритмів тестування і збільшення точок доступу для тестування на Covid -19.

Головний санітарний лікар нагадав, що мова йде про встановлення діагнозу тільки після проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.