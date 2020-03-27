В Україні під час карантину можуть відкрити деякі ринки

Влада може дозволити роботу окремих продуктових ринків під час карантину за умови виконання ними низки правил.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ми відпрацьовуємо питання щодо продуктових ринків. Якщо ринки будуть дотримуватися даних норм та протиепідемічних заходів, частина з них зможе працювати, а частина все ж таки буде закрита. Оскільки велике скупчення одночасно біля продуктового лотка та тому подібне може призводити до інфікування саме людей, які перебувають на цьому ринку», - зазначив Ляшко.

За його словами, водночас влада розуміє важливу роль питання забезпечення населення харчовими продуктами, харчової безпеки. «Тому це має бути виважене рішення. Сьогодні ми його розглянемо на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, і буде видано окреме розпорядження або постанова головного державного санітарного лікаря про те, які саме ринки не повинні функціонувати під час карантину», - сказав чиновник.

За даними головного санітарного лікаря, в Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Наразі інфекція виявлена в таких областях: Вінницька область — 5 випадків; Волинська область — 2; Дніпропетровська область — 3; Донецька область — 2; Запорізька область — 8; Закарпатська — 1; Житомирська область — 2 (1 летальний); Івано-Франківська область —24 (2 летальні); м. Київ — 47; Київська область — 32; Львівська область — 3; Луганська область — 1; Одеська область — 4; Рівненська - 9; Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний); Херсонська область — 1; Чернівецька область — 47 (1 летальний); Черкаська область — 2 випадки.