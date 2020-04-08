Експерти вважають ймовірним введення в Україні надзвичайного стану
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які презентував політичний аналітик Фонду Андрій Сухарина. Трансляцію презентації здійснював Укрінформ.
"Ми також дізнавалися, наскільки ймовірними є ті чи інші події, які можуть трапитися впродовж наступних трьох місяців. Оцінювали їх у відсотках. Серед них доволі ймовірним – з імовірністю 51% - називається запровадження надзвичайного стану для боротьби з епідемією", - зазначив Сухарина.
На думку опитаних експертів, імовірність неплатоспроможності України та оголошення дефолту за зовнішніми зобов’язаннями, а також масових мітингів та протестів становить 42%.
"В найближчі три місяці, найімовірніше, не відбудеться формування нового антикризового уряду – 35% ймовірності; малоймовірним є фактичне визнання т.з. "ДНР/ЛНР" і початок прямих переговорів з їхніми представниками – 33%. Найменші шанси опитані дають відставці Президента України – 23%", - йдеться у матеріалах дослідження.
Експертне опитування "Політичний квартал: січень-березень 2020" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Загалом опитано 58 експертів.