Експерти вважають ймовірним введення в Україні надзвичайного стану

Українські експерти вважають доволі ймовірним запровадження в країні надзвичайного стану з метою боротьби з епідемією COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які презентував політичний аналітик Фонду Андрій Сухарина. Трансляцію презентації здійснював Укрінформ.

"Ми також дізнавалися, наскільки ймовірними є ті чи інші події, які можуть трапитися впродовж наступних трьох місяців. Оцінювали їх у відсотках. Серед них доволі ймовірним – з імовірністю 51% - називається запровадження надзвичайного стану для боротьби з епідемією", - зазначив Сухарина.

На думку опитаних експертів, імовірність неплатоспроможності України та оголошення дефолту за зовнішніми зобов’язаннями, а також масових мітингів та протестів становить 42%.

"В найближчі три місяці, найімовірніше, не відбудеться формування нового антикризового уряду – 35% ймовірності; малоймовірним є фактичне визнання т.з. "ДНР/ЛНР" і початок прямих переговорів з їхніми представниками – 33%. Найменші шанси опитані дають відставці Президента України – 23%", - йдеться у матеріалах дослідження.

Експертне опитування "Політичний квартал: січень-березень 2020" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Загалом опитано 58 експертів.