"Плюси" та "мінуси" карантину: що думають експерти

Переважно експерти вважають виправданими дії влади задля обмеження поширення коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження «Політичний квартал» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентацію якого транслював Укрінформ, повідомляє кореспондент агентства.

"Якщо говорити про виправданість заходів, то, фактично, всі експерти погоджуються, що карантин у навчальних закладах потрібен, закриття торгово-розважальних центрів і закладів громадського харчування потрібне. Але стосовно запровадження адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення карантину, закриття метро і обмеження роботи громадського транспорту – оцінки не такі однозначні. Скоріше, більшість схиляється до того, що це робити потрібно, але тут немає чіткого консенсусу", - зазначив політичний аналітик "Демократичних ініціатив" Андрій Сухарина.

Водночас, згідно з результатами дослідження, ефективність певних дій, спрямованих на протидію поширенню епідемії, опитані експерти оцінили переважно негативно.

"Відносно нейтральні оцінки стосуються охорони громадського порядку, комунікація з населенням, пояснення прийнятих заходів також відносно нейтральні. Найгірша ситуація з припиненням експорту та контрабанди необхідних захисних засобів, а також забезпеченням медичних закладів необхідними ресурсами і медикаментами. Оцінки стосовно цих двох пунктів різко негативні.", – зазначив Сухарина.

Експертне опитування «Політичний квартал: січень-березень 2020» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Всього опитано 58 експертів.

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