На Сумщині 60 відсотків хворих коронавірусом – жінки

У Сумській області 60 відсотків хворих на коронавірус складають жінки.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

"Станом на 5 квітня у Сумській області із 49 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус 29 – у жінок, що становить 60 відсотків від загальної кількості хворих", - розповів Збаражський.

За його інформацією, 23 випадки COVID-19 виявлено в осіб старше 50 років. У віковій групі до 10 років 4 таких випадки, у віці від 11 до 20 років та від 21 до 30 років захворіли по 5 осіб, а у віці від 31 до 40 та від 41 до 50 років – по 6 жителів Сумської області.

Найбільше – 10 випадків - проявилися на 5-6 день захворювання.

Також у 10 осіб зараження, ймовірно, відбулося закордоном. Зокрема, за 14 днів до захворювання четверо осіб перебували в Італії та Іспанії, по двоє – в Росії та Польщі, по одному - в Чехії та Грузії.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 квітня на Сумщині зареєстровано 49 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 – у Конотопському районі – летальних.

Загалом в Україні станом на 22:00 5 квітня 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.