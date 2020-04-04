На Сумщині третина хворих з коронавірусом не мають жодних симптомів

На Сумщині третина осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом не мають жодних симптомів хвороби.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.

«За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів. З них десять - із села Козацьке Конотопського району. Це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв’язках із раніше виявленими хворими», - зазначив Збаражський.

За його інформацією, з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 – на 3-4 день, у 7 – на 5-6 день і в 3 – на 8-10 день.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 квітня на Сумщині зареєстровано 37 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 – у Конотопському районі – летальних.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Фото: АА