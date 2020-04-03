У Сумах на час карантину закриті міські сквери та парки

У Сумах на час карантину міські сквери та парки закриті для відпочинку.

На цьому у зверненні до містян наголошує мер Сум Олександр Лисенко.

За його словами, попри запроваджені карантинні заходи, люди збираються великими компаніями «на шашлики» та гучний відпочинок, ігноруючи небезпеку зараження COVID-19.

«Однак покращення погоди ніяк не може послаблювати карантинний режим та спонукати до колективного відпочинку, - наголосив міський голова. - Вже сьогодні обмежувальними стрічками означені спортивні та дитячі майданчики, атракціони в жодному із парків не працюють. На вихідних у скверах та парках буде підсилено чергування патрульної служби, яка діятиме відносно порушників у відповідності з чинним законодавством, яким передбачено адміністративні штрафи стосовно фізичних осіб у розмірі від 17 до 34 тис. Гривень».

Він додав, що у дитячому парку «Казка», міському парку ім. Кожедуба, сквері «Дружба» обласного центру буде здійснюватися дезінфекція лавочок, тротуарів, ці об’єкти входять до обов’язкового переліку дезінфекції спеціальними розчинами, – наголосив очільник міста.

Крім того, на входах до парків та скверів вже зараз розміщені оголошення з попередженням про недоцільність відпочинку під час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня у Сумах затверджено правила поводження на вулицях та в громадських місцях на території Сумської міської ОТГ під час карантину. Ними, зокрема, заборонено без крайньої потреби виходити з помешкань. Як виняток дозволяється пересування до місця роботи; відвідування аптеки, магазину, візиту до лікаря, медичних закладів; проведення комплексу ритуальних послуг, чи отримання адміністративних послуг (реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання особи) та ремонту комп’ютерної та побутової техніки; вигул тварин тривалістю до 30 хвилин на день.

Також сумчанам забороняється виходити із приміщень без масок, користуватися дитячими та спортивними майданчиками, перебувати у громадських місцях групами більше двох осіб.

Станом на ранок 3 квітня на Сумщині зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусу. З них 2 - летальних.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Фото: igotoworld.com