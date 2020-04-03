На Сумщині кількість хворих на COVID-19 збільшилася до тридцяти

На Сумщині станом на 3 квітня кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 30, днем раніше було зафіксовано 26 випадків.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на ранок 3 квітня у Сумській області зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це на 4 більше, ніж було напередодні. З них 2 – летальні», - зазначив Збаражський.

За його інформацією, 3 нових випадки виявлено у Конотопському районі і 1 – у Шосткинському.

Наразі у Сумській області найбільше випадків захворювання – 12 – підтверджено у Конотопському районі. 8 таких виявлено у Кролевецькому районі. 4 хворих у Охтирці, по 3 - у Сумах та Шосткинському районі.

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Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила вірусом онука, сина і доньку, загалом же вона, вже хвора, мала близько 70 контактів.

Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою жертвою хвороби.

На сьогодні в Україні зареєстровано 942 хворих на COVID-19.