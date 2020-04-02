В осередок коронавірусу на Сумщині направили допоміжну бригаду медиків

До села Козацьке Конотопського району, яке є осередком COVID-19 у Сумській області, направили допоміжну бригаду медиків.

Про це на брифінгу 2 квітня поінформував в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У зв'язку з ситуацією в Конотопському районі сьогодні туди направлена допоміжна бригада, щоб працювати в селі Козацькому, де виявлені випадки коронавірусу. Мова про лікаря-епідеміолога з помічником на додачу до тих двох лікарів, які там є. І слава Богу, на сьогодні ми поки більше не маємо підозр по Конотопському району, по цьому селу. По Конотопу є питання, вони відпрацьовуються», - зазначив Збаражський.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 квітня на Сумщині зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, причому 9 – у Конотопському районі, з них 8 – у селі Козацькому, дві жительки якого померли від COVID-19.

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З метою протидії поширенню хвороби 1 квітня на в’їздах до села Козацьке встановили два контрольно-пропускні пункти.

На сьогодні в Україні зареєстровано 804 хворих на COVID-19.