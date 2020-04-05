На Сумщині кількість випадків COVID-19 зросла до 49

На Сумщині за минулу добу кількість випадків COVID-19 зросла до 49, що на 12 більше, ніж було напередодні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

"Станом на ранок 5 квітня у Сумській області зареєстровано 49 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це на 12 більше, ніж було напередодні. З них 2 – летальні. Усі нові випадки захворювання підтверджені в містах і районах, де вже до цього виявлені осередки захворювання", - зазначив Збаражський.

Наразі у Сумській області найбільше випадків захворювання – 22 – підтверджено у Конотопському районі. 9 випадків виявлено у Кролевці. 4 хворих - у Охтирці, Шостці та Кролевецькому районі, 3 - у Сумах, 2 - у Тростянецькому районі і 1 - у Конотопі.

За інформацією Збаражського, на сьогодні в Сумській області зафіксовано 7 сімейних осередків коронавірусу: село Козацьке Конотопського району – 2, село Грузьке Кролевецького району – 1, село Вишневе Тростянецького району – 1, Кролевець – 1, Шостка – 1, Охтирка – 1.

З усієї кількості захворілих 13 осіб госпіталізовано, а 36 знаходяться на самоізоляції.

Серед тих, у кого лабораторно підтверджений COVID-19, - четверо дітей віком до 10 років, тоді як напередодні таких було двоє.

Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання на COVID-19 в Сумській області було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила вірусом онука, сина і доньку, загалом же вона, вже хвора, мала близько 70 контактів.

Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою жертвою хвороби.

Загалом в Україні на ранок 5 квітня - 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

Військовослужбовці Нацгвардії допомагають дезінфікувати центральні вулиці Києва

До завершення карантину військовослужбовці Національної гвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці міста Києва.

Про це повідомляє прессекретар Нацгвардії Вадим Голуб у Facebook.

"Відсьогодні й до закінчення карантинних заходів у країні тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці міста Києва", - написав Голуб.

Так, на трьох спеціальних водометних автомобілях, у супроводі техніки Служби безпеки дорожнього руху гвардійці проводять дезінфекцію центральних вулиць та площ столиці.

"Враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому було ухвалено рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. До заходу залучаються досвідчені спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ", – зазначив начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Північного Київського територіального управління НГУ підполковник Андрій Борових.

Спеціальний дезінфікуючий розчин, яким обробляють вулиці, цілком безпечний для людей та тварин. Але він здатний знешкодити патогенні мікроорганізми. Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині, промисловості й навіть для знезараження води у комунально-побутових господарствах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

Фото: AA