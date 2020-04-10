Зеленський: Хочемо застрахувати життя усіх медиків, які протидіють коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за кошти Фонду боротьби з коронавірусом планують застрахувати медпрацівників, які задіяні у протидії поширенню коронавірусної інфекції

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до Державного бюджету. Фонд боротьби з короновірусом складатиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти передбачено відчутно збільшити виплати лікарям, які протидіють короновірусу... А ще - надання грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати життя усіх медичних працівників, які задіяні у протидії коронавірусу", - сказав Зеленський.

Він додав, що за кошти Фонду здійснюватиметься купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту і виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня відправила на доопрацювання. Щоб ухвалити проєкт депутатам не вистачило кількох голосів.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн

8 квітня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що законопроєкт № 3276 про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік буде переданий на розгляд парламенту вже найближчими днями. За його словами, в бюджетному комітеті доопрацьовується проєкт основних змін до бюджету на 2020 рік, (в якому) в тому числі, передбачено заходи на боротьбу з коронавірусом, створення Фонду для боротьби з коронавірусом в розмірі 66,3 млрд грн.