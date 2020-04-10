В бюджеті врахують компенсації сім'ям медиків у разі смерті від COVID-19 – депутат
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко у Facebook.
"За моєю ініціативою змінами до бюджету буде внесена норма про можливість виплачувати компенсації сім'ям медпрацівників в разі летального випадку від зараження коронавірусом. Розмір виплати визначатиме Кабмін, але вона повинна бути за паритетом виплат для бійців ЗСУ", - зазначила Янченко.
Депутатка додала, що голосувати за це рішення парламент буде вже у понеділок, 13 квітня.
Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. На ньому планується розглянути зміни до державного бюджету, а також низку законопроєктів щодо протидії коронавірусу.
Як повідомлялося, законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет.