В бюджеті врахують компенсації сім'ям медиків у разі смерті від COVID-19 – депутат

У проєкт змін до державного бюджету буде внесена норма про можливість виплачувати компенсації сім'ям медпрацівників у разі летального випадку від зараження коронавірусом.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко у Facebook.

"За моєю ініціативою змінами до бюджету буде внесена норма про можливість виплачувати компенсації сім'ям медпрацівників в разі летального випадку від зараження коронавірусом. Розмір виплати визначатиме Кабмін, але вона повинна бути за паритетом виплат для бійців ЗСУ", - зазначила Янченко.

Депутатка додала, що голосувати за це рішення парламент буде вже у понеділок, 13 квітня.

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Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. На ньому планується розглянути зміни до державного бюджету, а також низку законопроєктів щодо протидії коронавірусу.

Як повідомлялося, законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет.