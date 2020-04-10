Українські лікарі тепер можуть проводити консультації онлайн

На базі всеукраїнської системи «Поліклініка без черг» впроваджено функцію онлайн-консультації, що дає змогу лікарям консультувати пацієнтів дистанційно.

Про це Укрінформу повідомив співзасновник групи компаній IT4Medicine Андрій Заяць.

«Донедавна онлайн-консультації пацієнтів не були актуальними для лікарів, тому що є звичний режим: пацієнти звикли приходити, лікарі звикли чекати їх у себе в кабінетах. Зараз, через поширення COVID-19 та карантинні заходи, це питання постало гостро, тому ми забезпечили таку технічну можливість для користувачів "Поліклініки без черг", - розповів Заяць.

За його словами, спочатку лікарі мають налаштувати цю функцію — позначити у себе в системі, що вони можуть надавати онлайн-консультації. Після цього пацієнти бачитимуть, які лікарі можуть надавати консультації дистанційно, і зможуть записатися на онлайн-прийом.

"В зазначений час пацієнт заходить в свій особистий кабінет - і розпочинається прийом в аудіо- або відеоформаті", - пояснив Заяць.

Він додав, що цей формат доступний з 6 квітня.

Співзасновник IT4Medicine зазначив, що система дистанційного консультування між лікарями вже діє в Одеській області, де всі центри первинної медико-санітарної допомоги, обласна лікарня, інші медичні заклади обласного рівня об'єднані в єдину телемедичну платформу. Це надає можливість лікарням як первинної ланки, так і інших рівнів меддопомоги консультуватися з колегами щодо лікування, не направляючи пацієнта до мездзакладу в інший населений пункт.

Серед іншого, через сайт "Поліклініки без черг" можна записатися на онлайн-консультацію до консультатитвно-діагностичної поліклініки НДСЛ "Охмадит", Центру служби крові НДСЛ "Охматдит" та Київського міського дитячого діагностичного центру.

Медична інформаційна система «Поліклініка без черг» була впроваджена в межах медичної реформи і наразі працює у 18 областях: Київській, Одеській, Сумській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській. До сервісу вже підключилося понад 8800 лікарів.