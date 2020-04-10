МОЗ додало до протоколу лікування COVID-19 новий препарат

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19 і додало до нього новий препарат.

Про це в Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні ми оновили протокол лікування пацієнтів з COVID-19. Додатково акцентували на чіткому алгоритмі застосування лікарських засобів, а також додали до переліку ще один препарат — "Фавіпіравір". Зміни були внесені на основі нових даних японського, австрійського та інших світових регуляторів за результатами наради провідних українських лікарів та експертів", - написав Степанов.

Він наголосив, що лікарські засоби, які зазначені в проколі, придбати для власних потреб неможливо.

"Усі вони є рецептурними, наразі МОЗ займається посиленням контролю над обігом цих препаратів. Ці лікарські засоби призначені для застосування лише у медзакладах, з урахуванням побічних реакцій і тільки під наглядом лікарів. Це також зафіксовано у протоколі", - зазначив Степанов.

Він нагадав, що цього тижня було розширено перелік медичного обладнання та лікарських засобів для лікарень за спрощеною процедурою закупівель. Зокрема йдеться про такі препарати, як "Гідроксихлорохін", "Хлорохін", а також про такі медичні вироби, як томографи, апарати УЗД, дефібрилятори.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.