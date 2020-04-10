COVID-19: Японські фармацевти явили світові добру звістку

Ефективність препарату «Авіґан» досліджуватимуть також в Україні

Особливістю нинішньої пандемії є брак специфічних ліків проти коронавірусу. Лабораторії світу активно працюють над створенням таких препаратів, оскільки він уже забрав десятки тисяч життів і надалі становить серйозну загрозу для людства. Проте можливо, невдовзі нас чекає радісна звістка про те, що такі ліки є. Це японський препарат «Авіган», який Японія надасть Україні безкоштовно.

7 квітня міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі оголосив, що Токіо безкоштовно передасть 20 країнам, у тому числі Україні противірусний препарат «Aвіґан». Він пояснив, що авіґаном зацікавилося багато держав, оскільки він уже продемонстрував обнадійливі результати. Але щоб довести ефективність, потрібні додаткові дослідження. Для цього уряд Японії вирішив пристати на пропозицію інших країн щодо використання препарату й клінічних досліджень його ефективності.

В ексклюзивному коментарі Укрінформу посол Японії в Україні Такаші Кураї повідомив, що авіґан – визнаний препарат для лікування грипу нового типу, але ефективність його використання для лікування коронавірусної інфекції COVID-19 поки що не підтверджена, і клінічні дослідження тривають. Водночас посол наголосив: «Багато країн висловлюють свій інтерес до нього, оскільки є інформація про зменшення вірусного навантаження в результаті використання препарату та покращення симптомів у хворих».

Що відомо про нові ліки й наскільки виправданим є сподівання на їхню чудодійну силу? Чи будуть вони доступні для пересічних громадян?

ЧИ ЕФЕКТИВНИЙ АВІҐАН ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВІРУСОМ?

Авіґан (фавіпіравір) розробила японська компанія FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd., дочірна компанія «Фуджіфілму». Препарат призначений передусім для боротьби з грипом нового типу. Після проведення клінічних досліджень було підтверджено високу ефективність авіґану в запобіганні поширенню грипу порівняно з озельтамівіром, відомим як «Таміфлю». Авіґан отримав ліцензію та був зареєстрований у Японії в березні 2014 року. Водночас під час клінічного дослідження з тваринами було підтверджено наявність побічної дії, а саме тератогенезу (порушення ембріонального розвитку).

Тому на сьогодні, попри високу результативність у боротьбі з грипом, у Японії він не продається в аптеках. І, зрозуміло, його не можна давати вагітним жінкам.

При лікуванні грипу його вживають з великою обережністю за рішенням лікаря та згодою пацієнта.

Тож очевидно, що в українських аптеках він також не продаватиметься.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ «АВІҐАНУ»

Крім лікування грипу, авіґан експериментально використовували в боротьбі проти Еболи. Клінічні дослідження проводили Південна Корея та Франція. Південна Корея визнала його ефективним у жовтні 2014 року, Французький національний інститут здоров’я та медичного дослідження Inserm – у 2015-му, після досліджень у Гвінеї. Там було відзначене суттєве зниження смертності у пацієнтів.

Щодо нового коронавірусу, то в Китаї, де почалося поширення інфекції, місцеві дослідники, випробувавши приблизно 5000 ліків, назвали лише три препарати, дослідження дії яких слід продовжити: хлорохін, авіґан і ремдесивір.

Згодом, відповідно до результатів клінічних досліджень в Ухані та Шеньчжені на 340 пацієнтах із COVID-19, 17 березня 2020 року представник Міністерства науки і технологій КНР Чжан Сіньмінь заявив, що авіґан з «Фуджіфілму» видавав «підбадьорливі результати». «Препарат має високий рівень безпеки, та його ефективність у лікуванні очевидна», – сказав він.

Повідомлялося, що пацієнти, котрі приймали цей препарат у Шеньчжені, позбулися коронавірусу в середньому за чотири дні від початку захворювання. До того ж рентген підтвердив поліпшення стану легенів у 91% пацієнтів, які вживали авіґан, тоді як без вживання будь-яких препаратів покращення спостерігалося лише в 62% пацієнтів.

Ця інформація з Китаю дуже обнадійлива. Відповідно, уряд Японії розглянув можливість щодо підтвердження ефективності авіґану для лікування COVID-19. Але процедура формального підтвердження потребує подальших кількісних та якісних клінічних досліджень.

Тож насправді авіґан поки що не має офіційного підтвердження ефективності щодо лікування саме нового коронавірусу.

НАДІЯ, ЯКУ МИ НАРОДЖУЄМО РАЗОМ ДЛЯ ВСІХ

7 квітня прем’єр-міністр Шіндзо Абе на пресбрифінгу, згадуючи авіґан, заявив: «Надія, безсумнівно, народжується». За його словами, уже проведено 120 досліджень, серед результатів яких – поліпшення симптомів захворювання. Тому уряд дозволятиме застосування авіґану для охочих пацієнтів у рамках клінічних досліджень.

Згадуване повідомлення з Китаю облетіло увесь світ, і Японія отримала звернення урядів понад 30 країн, у тому числі з України. Абе розповів, що Японія розширюватиме можливості проведення клінічних досліджень, співпрацюючи із зацікавленими державами.

Таким чином, Японія обрала 20 країн, яким надасть авіґан безкоштовно. Це Албанія, Болгарія, Грузія, Естонія, Індонезія, Іран, Кіпр, Косово, Люксембург, Молдова, М’янма, ОАЕ, Сан-Марино, Саудійська Арабія, Сербія, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна і Чехія.

Крім того, 7 квітня міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотеґі заявив, що уряд узгоджує подальше надання авіґану ще з 30 країнами.

Тим часом сам «Фуджіфілм» оголосив про початок клінічних досліджень щодо авіґану та про плани завершити їх у червні цього року. Крім Китаю, клінічні дослідження вже проходять у Італії та Туреччині. Анкара навіть спершу заявила, що отримала «спеціальні ліки з Китаю для боротьби з коронавірусом», проте потім виявилося, що йдеться про японський авіґан.

Фото: microkhim.com.ua

УКРАЇНА ВЗЯЛАСЯ ЗА РОЗРОБКУ КОПІЇ

Між іншим, Україна теж працює над розробкою ліків проти коронавірусу. Вітчизняна виробнича фірма «Мікрохім», яка традиційно спеціалізується на випуску кардіологічних препаратів, нещодавно повідомила про початок роботи над першим вітчизняним засобом для лікування коронавірусу.

«Зокрема, наукові підрозділи компанії почали розробку генеричної копії противірусного препарату Avigan, відомого також під такими торговими назвами, як «Фавіпіравір» і Т-705. Оригінальний препарат був розроблений у Японії у 2014 році, а у 2015-му пройшов третю фазу клінічних випробувань у США. При цьому його було випробувано під час епідемії в Ухані й дозволено до експериментального застосування в Італії проти COVID-19», – ідеться в повідомленні компанії.

Тож можна вважати, що авіґан уже отримав певну оцінку в Україні. Тепер сподіватимемося, що отримання японського оригіналу сприятиме розробці генеричної копії.

Загалом принаймні 90% хворих на COVID-19 не потребуватимуть цього препарату. Авіґан міг би бути ефективним лише для пацієнтів, котрі належать до групи ризику.

Наразі відомо, що авіґан діє ефективно, коли стан пацієнта ще не важкий чи критичний. Препарат запобігає переходові до цього стану. Саме тому один з виробників авіґану Кіміясу Шіракі рекомендує лікарям починати давати його пацієнтам через 6 днів від початку захворювання.

…Карантин в Україні може тривати ще доволі довго. Щоранку чуємо тривожні новини про нові зараження та смерті.

Ліки проти вірусу, безперечно, з’являться і доведуть свою ефективність. Та незалежно від цього, залишаймося й далі вдома, дотримуймося дистанції з іншими людьми, миймо руки.

І недуга рано чи пізно відступить.

Такаші Хірано, Укрінформ