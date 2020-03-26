На Чернігівщині зафіксували перший випадок Covid-19

У Борзнянському районі Чернігівщини в госпіталізованого з ознаками вірусної пневмонії чоловіка експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат.

Про це повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"До Борзнянської районної лікарні госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Експрес-тест показав позитивний результат на наявність Covid-2019", - ідеться у повідомленні.

Пацієнта помістили до окремого боксу інфекційного відділення центральної районної лікарні, де він перебуває під постійним наглядом лікарів. Останні діють відповідно до протоколів МОЗ.

Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії. На даний час відпрацьовуються контакти хворого для поміщення на 14-денну самоізоляцію.

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Зазначається, що Борзнянська ЦРЛ забезпечена необхідною кількістю засобів захисту медичного персоналу та засобами для дезінфекції.

Як повідомлялося, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: ЦГЗ