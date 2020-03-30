Рада надала додаткові соціальні та економічні гарантії у зв’язку з коронавірусом

Верховна Рада ухвалила закон №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

За відповідне рішення проголосували 312 депутатів на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ухваленим документом передбачається надання додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Зокрема, запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19; розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом; забезпечення виконання судових рішень; запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу COVID-19.

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Окрім того, передбачається запровадження тимчасового спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та спрощення процедури їх закупівлі; забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги, а також - відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Закон передбачає внесення змін до низки законодавчих та кодифікованих актів.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.