Уряд спростив закупівлю товарів і послуг для боротьби з коронавірусом
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
"29 березня на засіданні уряду прийнято постанову, яка полегшує процес закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. Крім того, такі закупівлі тепер можуть здійснювати всі замовники на території України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, замовнику тепер потрібно лише оприлюднити інформацію про заплановану закупівлю та за результатами її проведення прозвітувати в електронній системі закупівель. Згідно із Переліком товарів, робіт і послуг, які необхідні для здійснення заходів, що спрямовані на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснювати закупівлі можуть всі замовники на території України, тоді як раніше таку можливість мали лише заклади охорони здоров'я.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.