Уряд спростив закупівлю товарів і послуг для боротьби з коронавірусом

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка полегшує процес закупівель товарів, робіт та послуг, які необхідні для подолання коронавірусної хвороби COVID-19, та дозволив здійснювати такі закупівлі усім замовникам на території України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"29 березня на засіданні уряду прийнято постанову, яка полегшує процес закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. Крім того, такі закупівлі тепер можуть здійснювати всі замовники на території України", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, замовнику тепер потрібно лише оприлюднити інформацію про заплановану закупівлю та за результатами її проведення прозвітувати в електронній системі закупівель. Згідно із Переліком товарів, робіт і послуг, які необхідні для здійснення заходів, що спрямовані на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснювати закупівлі можуть всі замовники на території України, тоді як раніше таку можливість мали лише заклади охорони здоров'я.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.