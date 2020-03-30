У Раді зареєстрували законопроєкт про соціальні та економічні гарантії

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з коронавірусом.

Відповідний законопроєкт № 3275 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Документом, внесеним рядом народних депутатів, пропонується надання додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19; розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом; забезпечення виконання судових рішень; запровадження відповідальності за вчинення суспільно небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу COVID-19.

Окрім того, передбачається запровадження тимчасового спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу COVID-19, та спрощення процедури її закупівлі; забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення по соціальну допомогу та строків виплат соціальної допомоги, а також - відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Законопроєктом пропонується внесення змін до низки законодавчих та кодифікованих актів.

У пояснювальній записці наголошується, що ухвалення законопроєкту «дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19».

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.