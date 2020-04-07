Намети працюватимуть біля всіх лікарень із хворими на COVID-19 – Ляшко

Наметові містечка Державної служби з надзвичайних ситуацій для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом встановлені біля всіх лікарень першої хвилі, але запущені в роботу лише там, де зафіксовані випадки COVID-19.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Біля кожної лікарні першої хвилі Державна служба з надзвичайних ситуацій, за що їм окремо дякуємо, розгорнула наметові містечка, які проводять санітарне сортування. Це проводиться з метою запобігання поширенню внутрішньолікарняного інфікування коронавірусною хворобою. Чи скрізь розгорнуті? Скрізь. Чи скрізь вже запущені та функціонують - не скрізь, оскільки є лікарні, в яких ще немає випадків коронавірусної хвороби, тому вони не задіюють ці наметові містечка», - пояснив Ляшко.

Він також навів приклад Броварської центральної лікарні, де наметове містечко встановлене прямо на вході до закладу охорони здоров’я, а не до інфекційного стаціонару, і проводиться санітарне сортування всіх, в тому числі й медичних працівників.

«Я розумію, що це створює певні тимчасові незручності, але позитивний результат ми оцінимо ретроспективно після того, як подолаємо епідемію коронавірусної хвороби на території України», - наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, біля близько 240 лікарень першої хвилі працівники ДСНС розгорнули просторі військові намети на території медустанов у різних областях України для санітарного сортування.

Станом на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.