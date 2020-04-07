МОЗ вивчає феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу — Ляшко

Міністерство охорони здоров' я (МОЗ) перевірить Миколаївщину, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 7 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Випадки підозр зареєстровані в усіх регіонах України. Водночас жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області. Тому сьогодні працюють бригади медичних працівників, до складу яких входять представники МОЗ, НСЗУ, Державної служби надзвичайних ситуацій, а також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по всіх вірусологічних лабораторіях. Феномен Миколаївської області буде детально розглянутий, чому там не зареєстровано жодного випадку. Чи це реальна картина, чи десь є порушення алгоритмів”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 квітня в Україні зареєстровано 1462 випадки захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків у м. Київ — 253, Тернопільській області — 168, Івано-Франківській — 160, Чернівецькій — 247 випадків.

За словами головного санітарного лікаря, Україна може проводити на добу до 30 тисяч тестувань на COVID-19 методом ПЛР.