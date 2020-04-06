Миколаїв тестами на коронавірус забезпечений, але досліджень роблять дуже мало

Миколаїв тестами на виявлення коронавірусної інфекції забезпечений, але досліджень проводять дуже мало.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради повідомляє, що станом на 5 квітня 2020 року в заклади охорони здоров’я м. Миколаєва надійшло 1250 швидких тестів, з яких: 300 отримано 26.03.2020 в якості благодійної допомоги; 800 штук 30.03.2020 - з обласної бази спецмедпостачання та 150 шт - 02.04.2020 від ТОВ СП «Нібулон» - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що учорашнього дня швидкі тести в наявності у всіх ЦПМСД та стаціонарах міста Миколаєва в кількості 1224 шт. Наразі використано 26 швидких тестів, проведено 26 обстежень – всі відповіді негативні.

У Миколаївському обласному лабораторному центрі обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 61 особу – усі мають негативний результат.

Обласний лабораторний центр забезпечений матеріалами для обстеження методом ПЛР до 1400 осіб. Тривалість одного обстеження до 8 годин.

Міський голова Олександр Сєнкевич під час брифінгів неодноразово заявляв, що наразі тести на коронавірус роблять не всім бажаючим, а лише тим, хто має відповідні симптоми захворювання.

Миколаївщина залишається єдиним регіоном України, де станом на ранок 6 квітня не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.

В Україні станом на ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19,з них 38 летальних, 28 людей вже одужали.