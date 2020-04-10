МОЗ озвучив відсоток смертності від COVID-19 в Україні

В Україні на сьогодні летальність від коронавірусу на рівні 3,1 % .

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальна тенденція зростання показника летальності від коронавірусної хвороби відбувається по всьому світу. Зараз він становить 6 %. На початку спалаху пандемії цей показник не сягав 3%. Найменші показники летальності ми маємо в Південній Кореї - 2% і Німеччині - 2,1%. Україна сьогодні має 3,1% летальності від коронавірусу. Але серед інших країн реєструється і 10 %, і 12%", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що за минулу добу в Україні зареєстровано 12 летальних випадків від коронавірусу.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.