У Києві не введуть комендантську годину - Кличко
Укрінформ
У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
"У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України. Це - не в компетенції місцевої влади", - сказав Кличко.
Він наголосив, що для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.
"Тому ще раз звертаюсь до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - додав він.
Кличко зазначив, що на сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.