У Києві не введуть комендантську годину - Кличко

У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України. Це - не в компетенції місцевої влади", - сказав Кличко.

Він наголосив, що для контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.

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"Тому ще раз звертаюсь до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - додав він.

Кличко зазначив, що на сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.