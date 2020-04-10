У Києві вводять примусовий карантин у місцях спалаху коронавірусу

З метою запобігання поширенню коронавірусу у Києві на підприємствах та в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання, запроваджуватимуть примусовий карантин.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені осередки захворювання - на підприємствах, в установах. Нам треба вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу, і ми зараз робимо все для цього", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 13 виявлено за минулу добу.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 нових випадків.