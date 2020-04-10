До комунальних аптек "Фармація" надійшли ще 190 тисяч масок

У мережу комунальних аптек "Фармація" надійшло ще 150 тисяч одноразових та 40 тисяч марлевих багаторазових масок.

Про це під час брифінгу зазначив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто продовжує отримувати засоби захисту для лікарів, що замовляло і придбало раніше, розхідні матеріали та медикаменти. Також ще 150 тисяч одноразових та 40 тисяч марлевих багаторазових масок надійшло в мережу комунальних аптек "Фармація", їх уже можна там придбати", - сказав Кличко.

За його словами, у столиці зроблено майже 3,3 тисячі експрес-тестів. Лабораторних тестів ПЛР – 3,5 тисячі.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 2203 випадків захворювання на COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.