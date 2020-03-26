Суспільне транслюватиме богослужіння п'ятьох церков

В ефірі суспільного каналу "UA: Перший" та "UA: Культура" транслюватимуть недільні богослужіння п'ятьох церков.

Про це повідомляє Суспільне ДМ.

«У неділю, 29 березня, в ефірі суспільного каналу «UA: Перший» покажуть богослужіння Римо-католицької церкви України, Православної церкви України і Греко-Католицької церкви України. На «UA: Культурі» транслюватимуть богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів і Української Християнської Євангельської Церкви», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 9:30 буде недільна меса Римо-католицької церкви в Україні. О 10:00 – божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України та всеукраїнська молитва. Об 11:30 – недільна літургія української Греко-Католицької церкви.

«UA: Культура» у суботу, 28 березня о 10:00 транслюватиме богослужіння Церкви адвентистів сьомого дня.

У неділю о 12:30 на «UA: Культурі» буде трансляція недільного богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів. О 13:00 – недільне богослужіння Української Християнської Євангельської Церкви.

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Зазначається, що менеджери Суспільного мовлення ведуть переговори з іншими церквами про трансляцію. Більш детальний розклад буде відомий найближчим часом.

Богослужіння транслюватимуть щотижня до кінця карантину.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.